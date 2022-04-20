台股甩尾站上17100點 三大法人買超44.63億元

台股今 (20) 日在電子族群領軍下，上漲逾百點，儘管盤中遭遇亂流翻黑，但隨著金融股回穩，加上台指期結算，尾盤空單回補推升買盤往上，加權指數終場上漲 155 點，收在全場最高 17148 點，收復 5、10 日均線，三大法人合計買超 44.63 億元，外資與投信同步加碼。

加權指數收盤成交值放大至 2931 億元。觀察三大法人今天資金變動情形，外資持續買超 30.72 億元；投信也買超 23.59 億元，為連 6 買；自營商則賣超 9.67 億元。三大法人合計買超 44.63 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今天陷入多空激戰，一度跌至 562 元，隨著買盤信心回籠，終場漲 0.88%，收在 570 元；聯電跌深反彈漲逾 2%，收 47.65 元；力積電尾盤爆大量、噴漲逾 5%，世界先進收漲近 1%。

聯發科同步反彈超過 2%，帶領 IC 設計股普遍走揚，瑞昱、凌陽、智原、鑫創、創惟等均在盤上表現；面板三傑也獲得買盤青睞，友達、彩晶上漲 1-2%；LED 股華興強勢亮燈漲停，鼎元、光鋐、宏齊等也表現不俗。

中國多個城市推動復工復產，加上時序進入南美洲穀物收成運輸旺季，帶動散裝航運需求，相關個股今天吸引買盤進駐，包含新興、裕民、四維航、正德，盤中股價一度衝上漲停板，但漲幅隨之收斂。

航空雙雄今天交投熱絡，華航一度勁揚逾 3%，終場收平盤，長榮航則湧現賣壓跌 1.5%，上市運輸類股終場漲幅縮至 1% 內，成交金額放大至 652 億元。鋼鐵為今天盤面最弱勢族群，中鋼跌 0.78%，東和鋼鐵、中鴻、豐興、大成鋼等下挫 2-3%。