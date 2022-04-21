〈台股盤中〉航運揚帆不敵電金壓盤 震盪翻黑平盤橫盤游走

美股周三漲跌互見，台股今 (21) 日早盤開高震盪，儘管航運族群揚帆啟航，但權王台積電在平盤附近震盪，也壓抑電子權值股表現，加上金融股變臉下殺，指數盤中漲幅收斂，翻黑回測 17100 點，預估今日成交量將持續萎縮、估約 2500 億元。

觀察電子權值股表現，台積電在平盤附近震盪，鴻海小漲 0.5%，聯發科則上漲近 1%，為三雄中表現最強勢；日月光投控、聯電漲幅也近 1%，南電力守盤上，台達電在平盤附近震盪，廣達、欣興同步走弱。

航運股由散裝航運族群領軍強漲，新興大漲超過半根停板，裕民漲幅逾 4%，慧洋 - KY、四維航、榮運漲幅均超過 2%，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明也站穩盤上。

疫情概念股也轉強，永日強攻漲停，雃博、優盛飆漲逾半根停板，佰研、中化、天良均上漲逾 3%，濟生、杏輝、中天、生達表現也不俗。快篩概念股則漲多拉回，寶齡富錦、ABC-KY、普生大跌超過半根停板，泰博、亞諾法也下挫逾 3%。

IC 設計族群在買盤拉抬下，表現強勢，立積、新唐大漲超過 5%，驊訊、晶豪科漲逾 4%，敦泰、海德威、凌通、鈺創、系微均漲逾 2%。

法人指出，電子成交比重雖稍有回升，但仍占大盤不到一半，且早盤大盤並未過前波高點，買盤追價力道不足，須留意漲多個股開始出現回跌訊號。

