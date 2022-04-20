帆宣攜手逢甲大學 首創亞太區全應用型5G專網實驗室

系統整合大廠帆宣 (6196-TW) 今 (20) 日宣布，為搶攻全球智慧城市超過 2 兆美元商機，攜手逢甲大學，合作「5G 智慧城市實驗室」，開啟亞太區 5G 智慧城市整合應用新紀元。

帆宣表示，公司捐贈 Nokia 5G 專網設備，架構室內及室外 2 組獨立型 5G 企業專網基地台、1 組核心網設備，結合逢甲大學強大的研發能量，共同打造出亞太區唯一具備 5G 專網智慧城市全尺寸與全功能實驗場域。

雙方預計，今年合作多項智慧應用主題，包含智慧製造研發「5G 智慧工業生產系統與資訊監控計畫」、「5G 通訊平台效能驗證分析及資安 DDoS 攻擊辨識」、開發「5G 專網城市智慧防災系統」、「智慧桿」與「移動式救災情蒐系統」。

除了將 5G 專網導入台灣的防災、救災系統，也與台中市政府合作，在逢甲商圈、水湳商圈進行智慧社區、智慧商務、智慧能源、韌性城市等大型智慧系統整合應用，未來將逐步推動至台中市境內，打造智慧城市示範城市。

帆宣指出，台灣中小企業在智慧城市單一功能設備與零組件製造，具備長期累積的研發能量及快速開發製造的優勢，但從製造導入「智造」的過程，企業缺乏能夠先行測試智慧研發、智慧流程、智慧加工等所有相關 5G 設備製造的可控場域，更遑論 5G 相關應用業務與智慧產品的驗證與推廣。

「5G 專網智慧城市實驗室」具備教育、研究發展、培育人才的功能，最重要的是提供企業服務，解決企業進入 5G 智慧時代面臨的困境，降低企業 5G 智慧產品未測試即上路的風險。

帆宣認為，台灣智慧城市產業整廠輸出產能需要整合，也需要落實智慧城市研發與產業技術人員培訓，透過「5G 智慧城市實驗室」組建具備規劃設計、系統整合與建造能力的智慧城市國家隊，以打群戰方式讓台廠吃到全球智慧城市商機。