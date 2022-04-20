疫情兩年了 中國十大最賺錢上市公司的變與不變

新冠肺炎疫情蔓延兩年，供應鏈中斷，航運與石油價格飆升，貨幣寬鬆，農產品物價走高，消費低迷，輪番衝擊全球與中國經濟。這些變化必然影響上市公司的業績，乃至市值。

在綜合評估 A 股，以及港美股中國上市公司的業績後，「財經」雜誌旗下微信公眾號「讀數一幟」的研究發現，去年中國最賺錢上市公司大致不變，大金融依然名列前茅，整體獲利持續擴大。

與此同時，中國最賺錢上市公司也出現一些非常有意思的變化，比如阿里巴巴 (09988-HK) 跌出前十名，並出現兩隻大黑馬——中國石油 (601857-CN) 以及中遠海控 (601919-CN) ，這兩家公司是過去一段時間能源價格上漲與供應鏈緊張的受益者。

中國十大最賺錢上市公司。(圖: 讀數一幟)

淨利規模更大

統計數據顯示，去年前十大最賺錢上市公司的總淨利（歸母淨利）達到人民幣 1.85 兆元，較 2020 年成長 6.4%。

不過，去年十大最賺錢公司淨利占全部上市公司的比率為 33%，較 2020 年降 3.6 個百分點，顯示「頭部效應」弱化。

市值減少

統計結果指出，十大最賺錢公司的最新市值為 11.9 兆元（截至 4 月 13 日），而 2019 年底為 13.8 兆元，代表市值縮水 14%。

市值減少的原因，包括經濟成長因素、政府加強監管。市場流動性變化也會引發市值波動。全球能源與糧食價格走高，美國通膨嚴重，將迫使聯準會（Fed）加快升息和縮表步伐，從而加劇流動性緊張。

前十沒有寧茅 騰訊依然「王者榮耀」

「寧王」（寧德時代）(300750-CN) 、貴州茅台 (600519-CN) 顯然是 A 股市場最耀眼的明星。

目前貴州茅台總市值為 2.2 兆元，位居第二，僅次於騰訊 (00700-HK) 。自 2020 年超越「宇宙行」（工商銀行）(01398-HK) 後，就一直穩坐 A 股「市值王」寶座。寧德時代則以 1.1 兆元的位居第七。

儘管如此，就規模而言，寧德時代、貴州茅台與十大最賺錢公司仍有些差距。貴州茅台的淨利為 525 億元，僅為十大最賺錢公司最末位中遠海控的 60%。寧德時代預計淨利潤只有工商銀行的 5%。

不得不提的是騰訊。對比 2019 年底，騰訊總市值縮水近 3,000 億元，但騰訊的利潤仍快速成長。去年騰訊的淨利為 2,248 億元，年增 41%。

阿里掉隊

2021 年十大最賺錢公司排行榜中，特點之一是阿里巴巴掉隊。

作為中國規模最大的電商平台，過去兩年阿里巴巴的經營遇到不小挑戰。去年淨利為 654 億元（文中阿里巴巴數據為經調整的日歷年度數據，即 1 月 1 日至 12 月 31 日），較 2020 年銳減 59%。

2020 年，阿里巴巴憑借 1,590 億元的淨利，位列第六；2021 年，排名已降至第 15 名。

糟糕的業績，引發投資人拋售，過去兩年阿里巴巴的總市值驟降 56%，蒸發逾 2 兆元。

工商銀行雄踞榜首

榜單上最賺錢的前十家公司，金融機構占 6 家，包括 5 家銀行，1 家保險公司。

工商銀行，毫無懸念再度蟬聯「中國最賺錢企業」，淨利為 3,483 億元，日賺近 10 億元。建設銀行 (00939-HK) 勇奪榜眼，全年淨利為 3,025.13 億元。農業銀行 (01288-HK) 摘下探花，全年淨利為 2,411.83 億元。中國銀行 (601988-CN) 、招商銀行 (03968-HK) 分別以 2,165.59 億元、1,199.22 億元的淨利，位列第五、六名。

「讀數一幟」表示，整體而言，在十大最賺錢公司中，金融機構與中國石油占了七席，某種程度上，這些企業仍是中國傳統經濟的典型代表，以騰訊為代表的創新經濟僅占一席，2020 年也僅占兩席，顯示中國創新經濟的規模與成色不足。