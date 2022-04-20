〈ESG大趨勢〉疫情催化ESG趨勢 9成投資人更看重社會責任

疫情讓投資者更關注 ESG，根據安永調查，90% 受訪投資者表示，疫情爆發以來讓他們更看重企業在 ESG 表現，86% 受訪者表示，企業分析師所提出的投資建議，大多取決於目標企業是否具有强大的 ESG 策略目標和表現。

在評價企業 ESG 績效是否可靠時，安永發現投資機構會評估企業 ESG 管理架構，超過半數的受訪投資者表示會關注企業 ESG 團隊負責人 (如永續長) 在最高管理層中是否擁有足夠影響力，其次會評估企業 ESG 目標與企業組織文化的一致性。

其中 ESG 三大項目中，「S」(social，社會責任) 問題提升到重要位置，許多公司開始更重視保護員工、幫助社區和弱勢客戶。

而在本次調查中，對投資者最關注的企業社會績效或風險進行研究，最關注的前五大社會風險問題分別為：消費者滿意度 (35%)、多元性和包容性 (32%)、對當地社區的影響，例如創造就業機會 (28%)、公共場所和公共安全 (27%)、勞工標準和人權 (25%)

調查也發現，投資者越來越重視投資組合對氣候變遷的影響，例如氣候風險和淨零碳排在全球經濟轉型帶來的風險，77% 受訪投資者表示，在未來兩年內，投資者將在資產配置和決策時投入大量時間和精力來評估風險影響，高於 2020 年調查的 73%。

研究發現，只有 44% 投資者從氣候風險角度評估績效時，是具有高度成熟的方法，86% 受訪者表示，投資策略的重要性在於投資擁有積極減碳策略，例如採用再生能源或投資智慧製造的公司。