蛋荒！禽流感、俄烏戰爭 全球雞蛋價格飆漲

美國和法國爆發嚴重的禽流感導致全球雞蛋供應緊繃，加上俄烏戰爭中斷運輸，正帶動雞蛋價格上漲。

雞蛋是低成本蛋白質來源，無論東西方家庭都慣用雞蛋入菜，加上美國和歐洲的復活節和逾越節期間，雞蛋需求激增 (前者有彩蛋活動，後者吃烤雞蛋)，蛋荒令全球家庭心慌。

根據路透對聯邦和州政府數據的計算，禽流感導致美國商業農場中超過 1900 萬隻產蛋雞死亡或遭撲殺，為 2015 年以來最嚴重的一次爆發，消滅約莫 6% 全美雞群。與此同時，法國也發生有史以來最嚴重禽流感，導致該國約 8% 蛋雞已遭撲殺。

除了禽流感和俄烏戰爭，蛋商也疲於應對勞動力短缺以及用於動物飼料的能源和穀物價格高漲問題。

烏克蘭為小麥和玉米的主要出口國，聯合國糧農組織 (FAO) 表示，由於俄烏戰爭推高穀物價格，3 月全球糧價跳漲近 13%，漲幅創下歷史新高。

生產商預期雞蛋價格將保持在高水位，因為受感染的農場需要耗費數月的時間才能恢復運作。禽流感也阻礙雞蛋加工設施的運作，例如雞蛋乾、液態蛋等。

美國第二大雞蛋生產商 Rose Acre Farms 執行長 Marcus Rust 表示：「食品產業普遍處於恐慌中。」該公司的愛荷華州農場因爆發禽流感而折損約莫 150 萬隻蛋雞，並擱置一座加工廠。

美國最大的產蛋州愛荷華州因 2 度大規模撲殺雞群，而遭受嚴重打擊，每回均撲殺超過 500 萬隻蛋雞。美國內布拉斯加州周三宣布，已撲殺超過 170 萬隻蛋雞。

與農場規模較小的歐洲相比，美國家禽業務規模龐大，加速了禽流感對美國食品業的衝擊。

數據公司 Urner Barry 表示，3 月份美國中西部大雞蛋躉售價格一打超過 3 美元，達到有史以來的第二高價水準，現貨市場價格更較去年同期上漲近 200%，雖然仍低於新冠疫情大流行初期時創下的每打 3.09 美元紀錄，但 Urner Barry 指出，像液態全蛋的蛋類加工品已創下歷史新高價紀錄。

法國農場辦公室 FranceAgriMer 表示，法國帶殼蛋躉售價格年增 69%，因此雞蛋加工食品的價格更高。

根據美國官方數據，美國 2015 年爆發有史以來最嚴重的禽流感後，增加自法國、義大利和西班牙等國的雞蛋進口來源，但分析師表示，現在因歐洲爆發疫情，進口變成不太可行的選擇。

同時，烏克蘭近年來一直是歐盟的主要雞蛋供應國，約佔進口的一半，領先於美國。烏克蘭國家統計局的數據顯示，烏克蘭 2021 年生產 141 億顆雞蛋，2020 年更達 162 億顆，超越歐盟最大雞蛋生產國法國的 157 億顆。

Urner Barry 表示：「就整體短缺來說，這很大程度上已變成全球性問題，不幸的是，現在大家都供應短缺了。」