中國監管打壓 騰訊宣布關閉旗下遊戲直播平台

中國社群媒體和遊戲巨擘騰訊 (TCEHY-US)(0700-HK) 周四（7 日）表示，將在 6 月初關閉旗下電競平台「企鵝電競」，稱收掉平台的原因是業務發展策略改變，但多家外媒報導指出主因是受到中國監管機構打擊才做出的精簡業務舉措。

騰訊聲明表示，企鵝電競已暫停新用戶註冊與應用程式內容購買，將於 6 月 7 日停止所有服務，將向《英雄聯盟》（League of Legends）等遊戲用戶發放數位優惠券作為補償，稱關閉電競平台的原因是業務發展策略改變，並未詳細說明細節。《英雄聯盟》由騰訊旗下 Riot Games 營運。

騰訊是中國兩家最大遊戲串流媒體公司虎牙、鬥魚的大股東，先前有意將兩家公司合併且作為交易一部分企鵝電競也將被併入新公司，但卻被中國政府以反壟斷為由否決，同時也粉碎騰訊想創造能與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下影片串流服務 Twitch 匹敵平台的野心。今年 1 月時，有知情人士表示，騰訊計劃將鬥魚私有化。

騰訊先前也將大把資源投入企鵝電競，包括上述的《英雄聯盟》與《皇室戰爭》（Clash Royale），不過中國媒體上月報導，稱騰訊已停止與該網站上的媒體用戶續簽合約。

中國的串流媒體遊戲業原本有望成為一個價值數十億美元的產業，但嗶哩嗶哩（Bilibili）和字節跳動（ByteDance）旗下抖音等公司較新型的線上娛樂模式，瓜分該市場的用戶與廣告資金。

此外，中國監管機構過去一年半以來不斷對遊戲產業打壓，祭出政策限制未成年人遊戲時間，隨後自去年 7 月以來，遲遲沒有批准騰訊或其他遊戲開發商任何一款遊戲。由於騰訊深受監管機構影響，去年第四季遊戲營收僅成長 1%。