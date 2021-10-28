農夫山泉鍾睒睒登中國新首富 馬雲、馬化騰跌出前三

中國胡潤研究院周三 (27 日) 公布《2021 胡潤百富榜》，農夫山泉創辦人鍾睒睒以身價 3900 億元 (人民幣，下同)，首次成為中國新首富，抖音創始人張一鳴擠下馬雲與馬化騰列居第二，寧德時代董事長曾毓群則首度進入前三。

根據榜單，鍾睒睒財富比去年增加 250 億元至 3900 億元；資料顯示，鐘睒睒旗下兩家上次公司農夫山泉與萬泰生物，最近一年市值穩步上漲，其中萬泰生物市值更比去年同期大幅成長超過 40%、農夫山泉增 10% 左右。

張一銘則受惠抖音上市傳聞、今日頭條等業務成長，身價大增 3 倍至 3400 億元。在中國推動雙碳目標，使新能源相關產業爆發成長，讓曾毓群身價跟著水漲船高，財富也年增近 3 倍至 3200 億元，首次進入百富榜前三名。

此外，歷經反壟斷之後，騰訊創辦人馬化騰的財富年減 19%，以 3170 億元位居第四；去年的首富阿里巴巴創辦人馬雲，身價一年內縮水 36%，以 2550 億元位居第五，是今年榜單上繼恒大創辦人許家印之後財富減少最多的企業家。

身陷債務風暴的恒大許家印，身價比去年驟減 1620 億元，從第五名降至第 70 名。胡潤表示，這是第一次房地產行業沒有企業家進入前十名。

從財富降幅來看，今年最慘的是校外培訓機構好未來創始人張邦鑫，銳減 94% 至 57 億元；新東方主席從去年的 260 億縮水至 75 億元。

細究榜單可發現，百富榜的名次變動與監管政策、宏觀環境習習相關，今年房地產、教育與遊戲等產業的富豪，身價皆大幅縮水，而製造業企業家正在快速崛起。

胡潤表示，今年財富增長最多的前 10 位企業家中，8 位和新能源有關，其中 6 位以電動汽車為主，另包括太陽能產業的 2 位、娛樂行業的 2 位。可看出在碳中和目標驅動下，新能源相關產業迅速成長；而手機與智慧車需求帶動下，半導體產業也加速增長。