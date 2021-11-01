G20氣候協議令人失望 拜登指責中俄不肯承諾更多

G20 峰會周日 (31 日) 達成了一項氣候協議，但協議遠不及一些國家的期望。美國總統拜登表示，對俄羅斯及中國沒有承諾應對氣候變化表示失望。義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 稱會議取得圓滿成功。

G20 國家領袖共同承諾，採取比以往任何時候都更強有力的行動，來限制全球變暖。但由於包括俄羅斯和中國在內的一些國家的反對，最終並未達成逐步淘汰煤炭的協議。

拜登表示，自己對這一結果感到失望，未來還有很多工作要做。他特別點名有些國家做得不夠，包括俄羅斯、中國及沙烏地阿拉伯。

接下來會在蘇格蘭舉行 COP26 氣候會議，許多領導人直接從羅馬前往。

相關氣候聲明中，各國同意逐步減少新的離岸煤電投資，中國之前已經許下這一承諾。聲明稱，將在 2021 年底前，結束用國際公共資金投資新的未採用碳捕獲技術的國外煤電。

際綠色和平總幹事 Jennifer Morgan 認為，這一共同承諾缺少力度，沒有雄心和願景，根本沒有滿足當前的需要。

上周北京發布了一套新的氣候目標，但並未從先前宣布的目標中，大幅改變原本的立場，這讓西方政府感到沮喪。

俄羅斯總統普丁 (President Putin) 透過視頻會議參加 G20 峰會，認為他的國家正在履行其所有承諾。