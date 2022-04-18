家用快篩實名制最快5月上路 每人購買5劑 可望壓低至百元

本土疫情拉警報，近來每日新增確診人數超過千人，使得快篩需求強勁，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (18) 日表示，希望家用快篩實名制能在 5 月上路，預計向國產廠商徵用逾 3000 萬劑、進口徵用 1 億劑，並規劃每人購買 5 劑，價格有機會壓低至 1 劑 100 元。

本土染疫人數不斷攀升，月底恐突破單日萬人確診，指揮中心昨天已將公費快篩試劑陸續送達台北、新北、桃園、花蓮等縣市，家用快篩徵用也將採行類似口罩實名制作法。

陳時中今天前往立法院備詢進一步說明，衛福部已經與經濟部合作協助廠商取得製造許可，預計 5 月可拉升至每日 1280 萬劑，後續新購置設備陸續到位後，每月產能將增至 1580 萬劑。

為因應居家隔離 / 檢疫期滿 PCR 採檢改以快篩試劑的需求，衛福部自 4 月 14 日起至 7 月 31 日止，徵用國內 5 家廠商專案製造的家用快篩試劑，包括泰博 (4736-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、台塑生醫、凌越生醫與安特羅 (6564-TW)，同時對於專案輸入產品規劃徵用與採購。

陳時中表示，快篩實名制上路後，礙於包裝限制，每人最多限購 5 支，實名制會優先徵用進口產品，截至 7 月底前，會購買 1 億多劑，國產快篩 則徵用 3090 萬劑，未來會努力兼顧徵用與自由市場間的平衡。

立委追問，目前快篩試劑定價仍高，是否有可能壓到每劑 100 元以下？陳時中回應，盡量努力，有這個可能性。