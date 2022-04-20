調查：64%上班族每月加班成常態 三大產業最常見

五一勞動節將至，人力銀行今 (20) 日公布上班族加班暨工時現況調查，每天平均工時落在 8.8 小時，雖與勞基法規定的每周正常工時不得超過 40 小時相去不遠，但調查顯示，有 63.6% 上班族每月必須加班，整體平均加班時數為 15.7 小時，其中以傳產製造、民生服務、資訊科技三大產業為最大宗。

1111 人力銀行公布調查發現，高達 68% 的受訪上班族表示，並不滿意目前的工作狀態，其中有 26.3% 直言感到非常倦怠；上班族每天平均工時 8.8 小時，有 56.5% 的人日工時達 9 小時以上，比例並不低，另外發現有 63.6% 上班族每月要加班，整體平均加班時數 15.7 小時。

1111 人力銀行公關總監陳尹柔表示，根據勞動部日前發布國際勞動統計報告，我國 2020 年平均年總工時達 2021 個小時，在調查報告 40 個國家中高居第 4 位，也比鄰近國家南韓 (1908 個小時)、日本 (1598 個小時) 都來得高。從調查中也可看出，每四位上班族當中就有一人的工作狀態是處於非常倦怠。

值得關注的是，台灣總工時在 40 個國家名列第 4，有部分原因是來自於整體低薪環境一直沒有明顯改善，造成廣大勞工族群必須長期仰賴加班費，來換取更高的工資收入，造成工時居高不下的負面循環，其中以傳產製造業尤其明顯。

至於民生服務業，陳尹柔表示，由於經營型態的關係，經常會有雙頭班狀況，餐飲業會把整天的工時拆成兩部分，午後不支薪的空檔就是所謂的空班，員工中間休息空檔也只能綁在公司附近，根本無法回家休息。

另外，科技人的長工時已是業界皆知的潛規則，日前就有網友發文表示每天工作 13 小時是常態，但起碼可以換來加班費、三節獎金以及可觀的年終分紅，雖然爆肝也只好拚了。

陳尹柔強調，根據勞基法 84-1 條明訂適用責任制的高薪白領監督管理人員，必須是「監督、管理人員」，兩條件缺一不可，因此企業老闆貿然以責任制規範員工可能有觸法之虞。合法的責任制絕對不是「上班打卡制、下班責任制」，僱主還是要必法給付加班費。