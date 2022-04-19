SEC：對16人提告 因參與「拉高出貨」國際騙局

美國證券交易委員會 (SEC) 周一 (18 日) 表示，有 16 人因參與低價股「拉高出貨 (pump-and-dump)」騙局，而遭到指控，非法所得超過 1.94 億美元。

SEC 表示，這是根據包括在英國、加拿大、摩納哥、西班牙和巴哈馬在內，20 多個國家及地區的調查結果得出，部分指控與美國紐約南區檢察官辦公室宣布的刑事訴訟有關。

SEC 指出，涉嫌這一多年騙局的被告，設計了一些最複雜的欺詐騙局。多名被告以不同的身份，透過難以披露的離岸代理公司，積累了低價股的股份。在持有大量股份後，一些人就秘密資助宣傳活動，向美國和其他地方毫無防備的投資者推銷這些股票。

SEC 說，當這些活動奏效，涉及的股票價格上漲和需求增強時，他們就透過亞洲、歐洲和加勒比地區的交易平台出售這些股票，賺取巨額利潤。

曼哈頓美國檢察官 Damian Williams 上周四對相關騙局發表聲明，指控這些被告利用拉高出貨騙局斂財，將損失丟給普通的散戶投資者。據 SEC 稱，這一騙局發生在至少 2006 年至 2020 年。

此外，SEC 正在尋求針對被告的股票交易禁令，以及歸還「不義之財」。

根據上周的聲明，股票被操縱的公司包括 Steampunk Wizards Inc.、Lifelog Technologies Corp. 和 Virtus Oil&Gas Corp. 等。