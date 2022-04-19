〈台股盤後〉電子股反彈有限 萬七得而復失

台股今 (19) 日在美股費半指數走揚激勵下，加上中國多地陸續釋出復工指引， 由大型電子權值股領軍反彈，最高衝上 17106.26 點，但午盤過後多空交戰，加上成交量未能放大，終場漲幅收斂，收在 16993.4 點，上漲 94.53 點或 0.56%，五日線、萬七關卡得而復失，成交量則為 2266.94 億元。

觀察電子權值股普遍走揚，支撐大盤一度重新站回萬七之上，台積電終場上漲近 1%，收在 565 元，聯電、聯發科漲幅也都超過 1%，台塑四寶、日月光投控同樣力守紅盤，鴻海、台達電尾盤則受賣壓影響，回測平盤震盪。

高價股漲跌互見，股王信驊終場以平盤作收，矽力則重挫逾 3%，不過，包含大立光、祥碩、譜瑞 - KY、緯穎、富邦媒、世芯 - KY 等均逆勢走揚，表現均優於大盤。

除電子族群回神外，隨著中國公布復工白名單，航空雙雄續居盤面焦點，華航強漲逾 6%，長榮航也有 2% 以上漲幅，成盤面焦點，海運族群表現也不俗，裕民、四維航、萬海、新興、台航漲幅均超過 3%。

綠能相關概念股表現也不俗，華新在首季業績支撐下，今日再鎖漲停價位，中興電、大亞漲幅也均超過 3%，此外，華新也同步激勵集團股跟進大漲，包含精星、華東、和鑫等漲幅均超過 2%。

從類股來看，雖然電子族群今日回神，但礙於成交量無法明顯放大，今成交比重僅達 4 成，約 41.65%，航運業、化學生技醫療族群則各達 16%、15%，展望台股後市，由於量能未能隨反彈放大，加上俄烏戰爭、亞洲疫情等不利因素仍在，短期仍須謹慎看待。