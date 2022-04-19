台股收復萬七！電子族群何時增溫 盤勢就會進一步回穩

國際氛圍盤勢不佳，昨 (18) 日台股受到壓抑開低，但盤中最高來到 16999 點，終場下跌 108 點，收在 16898 點，成交量為 2288 億。通膨、封城、台幣匯率近期持續走貶，外資持續匯出，類股輪動相當快速，諸多干擾的情況下，投資人應該如何操作比較好？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，在台積電法說釋出良好展望後，當日股價不漲反跌，也並未同步帶動電子族群成交比重增溫，加上台灣本土疫情有擴大、封城等跡象，諸多原因使得投資人心情普遍忐忑，悲觀情緒瀰漫下，即使個股展望良好，市場追價意願也不高，在量能無法增溫下，容易令類股輪動加劇，盤面都以中小個股表現為主，但此時不宜追高殺低。

劉良梅觀察目前 (19) 日台股盤中上漲逾二百點，不過觀察量能並未同步放大，且電子族群目前比重僅約 4 成並未顯著增溫，就短線層面而言應視為反彈，畢竟台股是以電子族群為大宗，若不增溫盤勢就難以回穩，而今天最為特殊的情況就是化工、醫療占比分別來到 11%、21%，合計高達 32%，在成交比重明顯放大的情況下，資金有可能再次輪動，短線建議投資人不要追價。

在如此難操作的盤勢下，劉良梅也建議投資人可以鎖定具產業前景趨勢族群，會是較佳的選擇。在電子族群明顯受到市場壓抑，這時就可以先留意碳中和相關的族群，比方說新能源在政策加持下，太陽能、風力發電等產業就會受惠最大。

但投資人若想進場綠能產業股，更該先了解「碳中和」跟「零碳排」的差別。而如要達到電力行業零碳排的目標，預估 2030 年全球太陽能每年新增產能要到達 630GW，風力發電每年新增產能要達到 390GW，為 2020 年的 4 倍，將對綠能的需求大幅成長。但能源轉換效率也要同步每年提高 4%，才有機會達到目標。至於達到碳中和跟達到零碳排的目標，有天壤之別，因為碳中和主要是可以透過種樹、買碳權來抵銷自己所生產的二氧化碳，為正負相抵的概念；至於零碳排，則是表示已完全不產生出二氧化碳。

目前全球已有 130 個國家宣布推動 2050「淨零碳排」，中國在 2060 年實現碳中和。預計對太陽能、風電的需求將會大幅的增加，加上我們政府的綠能政策進展並不如預期，未來勢必加速建置綠能，對於太陽能模組廠安集 (6477-TW)、元晶(6443-TW)，風力發電上緯投控(3708-TW)、水下鋼構世紀鋼(9958-TW) 後市營運都會有所挹注。

若投資人對電子族群情有獨鍾，電動車就會是上上之選，主要是電動車中的半導體元件是傳統燃油車的 3-5 倍，在汽車電子化的趨勢下，半導體勢必還有成長空間，因此相關供應鏈就會具投資潛力，就算現在電子族群稍嫌弱勢，建議投資人仍要留意相關族群，而電動車當中最重要的就是電池相關，這時就可以留意車用電池康普 (4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、充電樁飛宏(2457-TW)、健和興(3003-TW) 等。

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