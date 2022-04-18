台股跌逾百點失守16900點 外資連3砍 三大法人賣超122.79億元

本土疫情蔓延，帶動台股生技族群今 (18) 日表現一枝獨秀，不過，電子股普遍走低，金融、航運、鋼鐵股成為殺盤重心，拖累加權指數終場下跌 105 點，收在 16898 點，櫃買指數相對有撐，終場收小跌，上市櫃量能萎縮，總成交值僅 2852 億元。三大法人合計賣超 122.79 億元，外資已連 3 賣。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資繼上周五大舉提款 212 億元後，今天續賣 104.26 億元，為連續 3 個交易 日賣超；投信加碼買超台股 25.34 億元；自營商賣超 43.9 億元。三大法人合計賣超 122.79 億元。

電子族群今天漲跌互見，權王台積電 (2330-TW) 引發多空激戰，最低跌至 558 元，最高來到 566 元，終場小跌收 561 元；聯發科、大立光、欣興等指標股力守平盤之上，瑞昱、聯詠上漲超過 1%；不過，聯電股價續挫 1.8%，友達重摔逾 3%。

航海王、鋼鐵人族群同步摜壓，上市運輸類股終場下跌 2.7%、鋼鐵類股跌 2.59%。貨櫃航商長榮、陽明、萬海皆下跌超過 2%，航空雙雄遭調節，長榮航大跌逾半根停板。中鋼領跌鋼鐵股，股價大跌 2.65%，燁輝、威致、中鴻、中鋼構、海光、盛餘、春雨等下挫 3-5%，賣壓相當沉重。

此外，受升息利多恐出盡、新台幣貶值影響，金融股今天持續殺低，玉山金重挫逾 3%，開發金、華南金、兆豐金、合庫金、中信金等也下跌超過 2%，金控雙雄均跌近 2%。上市金融類股指數終場下跌約 2%。

隨著本土疫情延燒，每日新增確診人數屢屢突破千例，帶動相關防疫需求，除了快篩檢測族群再度成為多頭指標外，連帶新藥、製藥、醫材及藥局通路也大漲，上市櫃生技股盤中多達 20 檔亮燈漲停，包括寶齡富錦、瑞基、中化、杏輝、合世、雃博、優盛、松瑞藥等。