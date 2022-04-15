〈台股盤後〉電子疲弱 台積法說行情失靈回測萬七

美股走跌，加上台積電法說會後股價無力，電子族群弱勢下，台股今 (15) 日收跌 241.47 點或 1.4%，來到 17004.18 點，再度回測萬七支撐，今日成交金額 2681 億元。

台積電法說會後股價疲弱，今日下跌 11 元或 1.9%，來到 562 元，其餘大型電子股表現同樣弱勢，聯發科跌逾 3%、鴻海跌近 1%，聯電、台達電、日月光頭控、友達等均有 1-2% 以上的跌幅。

族群股方面，IC 設計中，股王矽力 - KY 跌逾 8%、瑞昱及聯詠也跌 3-4%；ABF 載板三雄中欣興、南電重挫 5%，景碩也跌 4%，高價股方面，除了矽力外，富邦媒、亞德客也紛紛走弱。

除了電子弱勢下，金融股也全面疲弱，資金轉向傳產及生技族群，除了貨櫃海運三雄表現抗跌，長榮上漲 2.5%、陽明、萬海也收紅；散裝航運相關的慧洋 - KY 同樣亮燈漲停板，正德也大漲逾 5%。

防疫股表現續強，雃博、ABC-KY、寶齡富錦、瑞基等亮燈漲停，也帶旺生技族群，三顧、生華科、優盛、商之器、合世、達邦蛋白等多檔個股均攻漲停，另外，食品股也多有表態，統一漲 1.6%，福壽、愛之味、泰山等也全面漲停。

風電概念股也強勢表態，上緯投控漲停、世紀鋼收漲半根，另外，鋼鐵股表現有撐，中鋼收紅、大成鋼收漲 1.8%、唐榮攻上亮燈漲停，都成為今日大盤走跌下，相對抗跌的族群個股。