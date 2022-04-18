〈台股盤前〉升息、中國疫情多頭四面楚歌 萬七保衛戰難度增

台股上周遭外資提款 556 億元，周跌 280.36 點，周線連 2 黑摜破季線，持續受到通膨、升息、電子業景氣反轉隱憂等利空影響，另外，中國疫情持續蔓延，西安、蘇州、鄭州都實施疫情管控，供應鏈壓力升溫，短線多頭承壓，萬七保衛戰難度增。

中國西安市表示，決定 16 日至 19 日實行臨時性管控措施，減少人員流動、企業封閉生產，同時，蘇州也宣布進入半封城狀態，鄭州航空港經濟綜合實驗區自 15 日起將進行為期 14 天的交通管控，供應鏈、物流再受挑戰。

所幸，上海正逐步實施復工，第一階段總計開放 666 家企業，其中特斯拉於名單中，台積電 、合晶、日月光等台廠也進入復產名單。

然而，台灣國內本土確診案例持續攀升，上周五確診破千例，截至 17 日已連續三天案例破千，疫情快速升溫下防疫概念股近期表現強勢，其中快篩需求激增加上快篩國家隊也成軍，快篩類股仍是盤勢焦點之一。

美股持續受到美債殖利率飆升打壓，14 日道瓊工業指數跌 113.36 點，或 0.33%，收 34,451.23 點；標普 500 指數跌 54 點，或 1.21%，收 4,392.59 點；那斯達克綜合指數跌 292.51 點，或 2.14%，收 13,351.08 點；費城半導體指數下跌 91.1 點，或 2.92%，收 3,028.2 點。

美股期貨方面，截稿前道瓊期貨下跌 144.4 點，或 0.42%，暫報 34,306.8 點；標普 500 期貨跌 28.4 點，或 0.65%，暫報 4,364.2 點，10 年期美債殖利率上升 0.039，或 1.38%，暫報 2.847%，創 3 年新高。

整體而言，台股持續受到電子業景氣趨緩、供應鏈壓力影響，加上進入升息階段， 10 年期美債殖利率飆升，資金行情減弱，目前台股月線、年線等重要支撐相繼失守，外在利空因素仍多，多頭表現有壓力。