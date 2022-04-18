5G需求不振 面臨諸多利空 瑞穗調降4支晶片股目標價

瑞穗分析師帕克許 (Vijay Rakesh) 周一 (18 日) 宣布調降多支晶片股目標價，理由是整體產業面臨諸多不利因素，包括 5G 需求疲軟。

他將高通 (QCOM-US) 目標價從 210 美元調降至 185 美元，將 Qorvo (QRVO-US) 目標價從 155 美元調降至 135 美元，將 Skyworks Solutions (SWKS-US) 目標價從 210 美元調降至 175 美元，將 Synaptics (SYNA-US) 目標價從 290 美元調降至 250 美元，

分析師指出，2022 年 5G 手機出貨數量大約為 6.6 億支，而之前的預測為 7 億至 7.5 億支，甚至高達 8 億支。

帕克許在報告中表示，「總體而言，我們認為投資者情緒非常消極。」並補充指出，由於估值已降至「2018 年水平」，投資人可能會重新投資晶片股。

除了疫情導致的封鎖和 5G 需求減弱外，他也指出，蘋果 (AAPL-US) 可能已經削減了對其 iPhone 的某些供應商的需求，而上述 4 家晶片公司都是蘋果的供應商。

該分析師還表示，俄烏衝突、美國通膨和利率上升，以及供應鏈持續緊張等因素，都可能構成短期風險。

高通盤前下跌 1.32% 報 135.1 美元；Qorvo 盤前跌 0.34%，報 113 美元；Skyworks Solutions 盤前跌 0.61%，報 117.01 美元；Synaptics 盤前跌 0.55%，報 152 美元。