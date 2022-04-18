外資連3賣台積電 大買東鹼、華新等漲價題材個股

台股今 (18) 日終場下跌 105 點、收在 16898 點，摜破萬七，外資續站賣方，連 3 日賣超台積電，累計賣超張數 1.82 萬張，買超則鎖定原物料價格漲勢兇猛個股，如東鹼、華新等。

三大法人今日合計賣超 122.79 億元，其中，外資再賣 104.26 億元、連 3 賣，投信買超 25.34 億元，自營商賣超 43.9 億元；期貨方面，外資期現貨不同調，回補空單 1369 口，未平倉口數降至 7052 口。

觀察外資賣超對象，隨著中國疫情持續延燒，加上全球經濟不確定性增加，不論是電子、金融、傳產類股全數遭提款，包括電子的仁寶與友達、傳產的華航、中鋼，還有金融的開發金、台新金與新光金，全數入列賣超前 10 名。

外資買超則鎖定原物料漲價題材、前景看旺個股，包括東鹼、華新、聯合再生等，也加碼兆豐金、第一金與玉山金，還有二極體的強茂、台半，張數皆達 2000 張以上。

投信也同樣看好太陽能，大買元晶 6184 張，為買超第一名，不過在二極體方面，投信卻與外資對作，狂砍強茂、朋程等二極體族群，強茂張數更高達 6883 張，被外資看好的智原也難逃賣壓。

至於自營商則多鎖定金融類股，包括台新金、國泰金、元大金、台泥、兆豐金、中信金，並看好組裝代工廠仁寶、英業達等。