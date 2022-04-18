敦吉Q1毛利率站穩2字頭 EPS 1.11元創同期次高

製造商敦吉 (2459-TW) 今 (18) 日公布第一季自結，受惠產品組合維持較佳水準，毛利率站穩 20%，稅後純益達 1.29 億元，季增 44.94%，年減 8%，每股稅後純益 1.11 元，雙雙創下同期次高。

敦吉第一季營收 16 億元，季減 12.62%，年增 6%，毛利率 20.43%，季增 0.52 個百分點，年減 1.06 個百分點，營益率 9.11%，季增 0.38 個百分點，年減 1.33 個百分點，稅後純益 1.29 億元，季增 44.94%，年減 8%，每股稅後純益 1.11 元。

敦吉指出，公司持續專注在製造、驗證兩大事業，其中，製造將在連接器與音圈馬達 (VCM) 精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線、穿戴裝置塑件等產品研發製程上，秉持著精益求精的態度，提供專業能力服務客戶。

驗證事業群領域，敦吉正持續觀察汽車領域中的 V2I、V2V、V2P、V2N 等應用發展趨勢，也積極投入車載電子產品的 EMC & RF 檢測能力，並關注下一代通訊新技術如 6G 手機及 Wi-Fi 7 等檢測領域。

另外，敦吉也持續增加節能、省水及能效等產品認證檢測範圍，並取得中國 CECP 認可實驗室資質，今年 1 月家電產品安規檢測實驗室已取得 BSMI 電冰箱安規及能效性能檢測指定試驗室資格。