車用、網通布局發酵 被動元件新星鈺鎧估5月中下旬掛牌

磁性被動元件製造商鈺鎧 (5228-TW) 今 (18) 日舉辦上櫃前媒體茶敘，目前暫定 4 月底、5 月初競拍，可望在 5 月中下旬掛牌，展望今年，董事長黃其集表示，車用、網通是今年重要動能，訂單能見度已達第四季，車用訂單甚至已到達明年 5、6 月，法人看好，今年營收可望成長 1-2 成。

黃其集表示，車用發展無可限量，鈺鎧的營收比重可望逐年增高，今年將突破 4 成，其中車用產品擴大涵蓋到繞線式共模、繞線式、大電流晶片電感等產品，已通過客戶認證，將陸續挹注營收。

另外，鈺鎧網通業務打入美系網通廠，已開始接獲 5G 基地台大電流電感訂單，電感主要產品晶片磁珠取得 EMS 網通訂單，預計將應用在消費電子與 TV 產品，預計今年開始出貨。

法人預估，在訂單暢旺下，今年營收可望成長上看 2 成，今年可望成長至 8.34 億元，獲利可望成長 6 成，毛利率可望達 28%。

鈺鎧去年磁珠銷售比重達 75%、電感 20%；車用、網通為目前主要營收來源，占比分別為 35%、20%，筆電與平板占 12%、主機板占 11%、手機占 9%、電視占 5%；銷售地區來看，目前主要於歐洲，比重約 22.4%。

產能方面，鈺鎧去年新增 5 條濕式製程產線後，產能擴張 3 成，目前產能利用率約為 80%，月產能規模約 18 億顆。