5月中國車廠全面停產？專家：沒這麽絕對

小鵬汽車 (XPEV-US) 董事長何小鵬周四（14 日）表示，若上海與周邊供應鏈企業仍無法找到復工的方式，5 月中國所有整車廠都要停產，對此專家認為，沒那麼絕對，但車廠可能大規模停產。

第一財經報導，何小鵬周四晚間說：「如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5 月份可能中國所有的整車廠都要停工停產了」。

華為消費者事業執行長、智慧汽車解決方案 BU 執行長余承東周五也說：「如果上海不能復工復產，5 月之後所有科技 / 工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其是汽車產業！」

3 月以來，上海、吉林兩大汽車重鎮疫情蔓延，導致多家車廠開始停產。乘聯會的數據顯示，3 月多家汽車製造商的產量大幅下滑，其中一汽紅旗的產量較去年同期銳減 73%、一汽 - 大眾驟降 45.8%、上汽通用下滑 31.3%，北京奔馳減少 30.7%。

對於何小鵬的發言，中國汽車工業協會副秘書長陳士華說：「沒有這麽絕對，只能說可能會出現大面積停產的現像」。

陳士華表示，車廠在配件補充中斷情況下，依靠庫存維持正常生產的時間有限，但各種供應鏈的具體情況不同，有透過尋找替代管道補充配件等生產資源的可能性。

乘聯會秘書長崔東樹則說，4 月全國汽車產銷壓力確實很大，「（接下來）應該不至於（全面停產），看如何自救吧」。