救經濟！北京定調：適時降準！

中國國務院總理李克強周三（13 日）表示，要「適時運用降準等貨幣政策工具」，增強出口退稅等政策力道，顯示新冠肺炎疫情反覆，加重經濟下行壓力，促使北京加碼「穩增長」政策。

李克強周三主持國務院常務會議（國常會），表示要鼓勵撥備水準較高的大型銀行，有序降低撥備率（備抵呆帳覆蓋率），要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步增強金融體系對實體經濟的支持力道，特別是受疫情嚴重影響的行業、中小微企業、個體工商戶，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

繼上周國常會提出「要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具」後，本周再提「適時運用降準等貨幣政策工具」。

從國常會到經濟形勢專家和企業家座談會，近日多場重要會議均釋出宏觀政策要「靠前發力、適時加力」的明確信號，市場也在熱議是否接近貨幣政策操作時點。

國常會並決定進一步增強出口退稅等政策支持力道，促進外貿平穩發展。

海關總署周三發布的數據顯示，上季貨物貿易進出口總額為人民幣 9.42 兆元，較一年前激增 10.7%，顯示外貿開局平穩。不過，當前國內外環境有些突發因素超出預期，中國面臨的外部環境更加嚴峻複雜，遭遇諸多挑戰。

國常會也說，要保民生，促進消費，要儘快落實餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困政策，鼓勵地方增強幫扶力道，穩住更多消費服務市場主體。

中金公司的報告顯示，疫情對消費的衝擊大於生產。3 月前三周，全國遷徙規模陡降逾 50%，餐飲業營業額銳減 44%，飯店入住率降 14 個百分點，房屋、乘用車等銷量增幅也下滑約 30 個百分點。