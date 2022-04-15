外資提款晶圓雙雄94億元 土洋聯手敲進大成鋼共2.65萬張

台股今 (15) 大跌逾 200 點回測萬七，外資大賣 212 億元，台指期淨空單也增加 3393 口至 8421 口，現股方面，外資再度大賣晶圓雙雄，提款 94 億元，反手買進不銹鋼概念股，其中大成鋼獲土洋法人青睞，合買共 2.65 萬張。

外資今日大賣聯電 2.98 萬張、台積電 1.42 萬張，其他賣超較多的也以電子為主，包含仁寶 1.17 萬張、友達 1.02 萬張、宏碁 7814 張以及金像電 6813 張。

遭外資大舉調節的還有航空雙雄長榮航 2.98 萬張、華航 6811 張，以及 ETF 的元大台灣 50 1.32 萬張、國泰台灣 5G+ 1.11 萬張、中信關鍵半導體 8152 張、國泰永續高股息 5666 張。

外資買超則以不銹鋼相關股為主，買超大成鋼 1.92 萬張、華新 6601 萬張較多，也買超誠美材 6491 張、兆豐金 5821 張、金寶 5354 張、合晶 4527 張、漢翔 4242 張，ETF 則有元大台灣 50 反 1 7929 張、富邦臺灣加權反 1 4500 張，以及期街口布蘭特正 2 4365 張。

投信同樣大賣電子股，包含華邦電 8409 張、強茂 6771 張、智原 3471 張、台勝科 3044 張、光罩 2548 張、聯電 1727 張、欣興 1472 張、台半、創惟各逾千張，以及元大台灣 50 2000 張。

投信買超方面，同樣是大成鋼 7339 張為首，世紀鋼 4917 張、新光鋼 4706 張也名列前茅，再來則有元晶 4573 張、長榮航 4079 張、中興電 3621 張、慧洋 - KY 3329 張、開發金 2295 張、仁寶 2230 張、長榮 2155 張等個股。