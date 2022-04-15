外資口是心非 大賣後的台積電能買嗎？

台股護國神山台積電在 4/14 召開法說會，公布第一季業績。本次法說會重點：

台積電第一季營收年增 35.5%，表現不錯，比上次財測的估計多了約 2~4.5%，EPS 7.82 元。

毛利率 55.6% 也是比上次財測 53~55% 還要高，在代工費漲價、產品組合優化 (高效能運算成長強勁)、5 奈米製程規模效益顯現、以及匯率因素下，帶動營運繳出佳績。

智慧型手機、電腦、筆點等消費性市場部分，在中國封城影響下展望不佳，不過長期供需應不會有太大影響，屆時也會有報復性需求回補；而經營層也樂觀看待高效能運算的成長性，有多款產品即將導入量產，預期第二季營收小幅度 (5% 以內) 成長。

近期台積電的股價走勢大家看在眼裡，表現得不怎麼樣，今年初幾度交易在 650 元以上，到今日（4/15）股價不到 570 元，從高點大約修正 18% 左右，對於權重最高的台積電來說已是不小的幅度！而在法說會前後，外資報告大多都維持正向看待，但籌碼上卻是從 4 月初以來連續 6 日賣超，相比 2/18~3/16 的連 18 賣，可說是小 Case，不過這種看似口是心非的舉動，也讓不少投資人心裏打了個問號，到底現在的回檔是進場機會嗎？

先幫大家整理近期外資對於台積電看法，在法說會前，JP 摩根給出加碼評等，目標價 710；大和證券看法為優於大盤，目標價 700；麥格理同樣是優於大盤，目標價 844。而在法說會後上述三家看法維持不變，JP 摩根目標價一樣，大和證券將目標價調降到 650；麥格理將小幅調增至目標價 850，瑞士信貸給予優於大盤評等，目標價 730；摩根史坦利給出加碼評等，目標價 780。

對比今日（4/15）台積電收盤價 562 元，外資普遍都還是偏多看待台積電，那究竟是他們自己一邊看好一邊賣出，還是其他人在賣呢？

以最近 10 券商買賣紀錄來看，台灣摩根史坦利賣超 17792 張，為賣出券商排名第一；JP 摩根賣超 10993 張，排名第四；港商麥格理也賣超 927 張，排名第十；瑞士信貸則買超 2498 張，為排名第二。

大多數外資最近都是站賣方，看一下買超的排行，除了瑞士信貸外大多都是國內券商為主。而昨天也就是召開法說會當天（法人買賣時還沒開法說），就有不少外資回頭站買方，當然主要也是跟台股大漲反彈關聯很大。

單純從籌碼上的結構來看，最近的情況暫時還是不利台積電的，大家也都知道外資持有相當高比重台積電，絕對是影響股價方向的主要因子，跟外資對作通常非理智之舉。

所以為何會有心口不一的情況？

1. 出報告的 Sell-side 與掌握公司資金的 Buy-side 本就無一樣的看法，一個是對於市場給出看法及交代，一個是實際關乎到公司獲利狀況，也因此不能拿券商報告作為該券商交易部分對於個股看法。

2. 台積電對於指數波動影響力太高，大多時候是做為大資金控制指數、期貨漲跌的商品，因此當外資要控指數，或是國際市場的利多利空因子影響力擴大時，台積電本身的基本面、消息面影響力就大大降低。

3. 對於諸多大型權值股，法人給出好幾十 % 的隱含上漲空間的目標價是司空見慣，看多本就是符合過往金融市場的趨勢，且同時需要留意過去評等及當次評等價格的變化，若是維持看好但目標價調低，還會再繼續大買，機率應該不高。

以目前展望及評價狀況而言，目前台積電是長期投資可陸續分批佈局的價位；以目前線型及籌碼來看，預期還有整理空間及時間需要等待，加上今年代工費漲價進到尾聲，題材上激勵效應可能減少，建議有興趣佈局者，宜拆分多筆資金陸續進場，不須急著立即大筆切入。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師江太壹）

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