台股跳水回測萬七 三大法人賣超245.14億元 外資大砍212億元

受本土疫情蔓延、台積電法說行情失靈影響，台股今 (15) 日開低走低，電子族群全面倒地，指數重挫回測萬七，盤面上，以食品、航運、鋼鐵及快篩族群表現較強，加權指數終場下跌 241 點，收在最場最低 17004 點，失守 5 日線，成交值 2681.65 億元。三大法人合計賣超 245.14 億元，外資大砍 212 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資今天大舉賣超 212 億元；投信則力挺台股，續買超 9.89 億元；自營商賣超 42.86 億元。三大法人合計賣超 245.14 億元。

台積電 (2330-TW) 儘管首季獲利創新高，不過第二季展望低於市場預期，今日湧現賣壓，重挫近 2%，收 562 元，市值滑落至 14.57 兆元；大立光 (3008-TW)4、5 月營收將較 3 月差，今天也遭到調節，跌逾 1% 力守 1600 元關卡；聯電、聯發科、瑞昱、聯詠等半導體族群跌勢都很重。

貨櫃航商長榮今天吸引資金進駐，終場上漲 2.5%，陽明也有 1% 以上的漲幅，散裝航運股受 BPI 指數強彈的激勵，慧洋 - KY 股價飆漲 9%，四維航、裕民、新興、中航等同獲買盤青睞，而航空雙雄今天連袂回檔，長榮航跌近 3%。