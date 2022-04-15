中小企業放款成長目標3500億元創新高 仍遭質疑太保守

金管會最新統計，今 (2022) 年的中小企業放款成長目標為 3500 億元，成長目標值雖創史上新高，但前兩年實際放款成長金額分別為 9145 億元、8554 億元，外界質疑今年目標太低，金管會指出，主要是以經濟成長率考量所調整出的目標值。

截至 2022 年 2 月底，本國銀行對中小企業放款餘額達 8 兆 7578 億元，較上月底增加 410.94 億元，較去年底增加 691.15 億元，佔目標 3500 億元的 19.75%。

前二月放款增加前五大銀行，以中信銀增加 117 億元居首，滙豐銀 112.75 億元居次，後序依序為：台新銀 106.31 億元、土地銀 94.01 億元、玉山銀行 83.47 億元。

談到放款成長目標值，銀行局表示，前兩年放款金額會大增，主要是疫情紓困，要視為比較特別的情況。

但是若以平均狀況來看，國銀中小企業放款到今年是第 17 年，銀行局統計，以往目標訂定在 2000 億~ 2700 億，只有金融海嘯的隔年 2009 年達成率較差，因此訂定的目標相對保守，只有 1500 億元，2011 年之後便一直往上慢慢成長，2020 年更來到 3000 億元，會訂出 3500 億元目標值是以近年中小企業放款達成率所訂出。

此外，金管會指出，針對主計總處的經濟成長的預測，今年的經濟增長率預估 4.15%，年成長幅度較去年趨緩，所以綜合考量訂定之。