洋華估今年光電、機電業務成長 車載產品將放量

洋華 (3622-TW) 今 (15) 日召開法說會，由董事長白志強、總經理許益川親自主持，雖然去年光電本業仍虧損，但今年在料況掌握、訂單需求穩健下，對兩大業務均正向看待，估將優於去年，其中，去年仍在打樣的車載產品，今年已正式放量出貨。

洋華 3 月營收衝上 1.97 億元，月增 94%、年增 27.3%，創近七年單月新高，主要反映近年深耕非消費性市場效益浮現，加上供應鏈對物料掌控度高，帶動整體銷售表現，洋華預期，在整體物料管控未再惡化下，第二季營運可望保持穩健。

外界也關注洋華本業，洋華坦言，去年光電業務仍呈現小虧，而考量現階段物料、供應鏈狀況，估光電營業額達 7500-8000 萬元即可達到損平、獲利，觀察洋華 3 月光電業務營業額達 1.21 億元，單月已成功轉盈。

展望今年，洋華看好兩大業務領域都保持成長，其中，光電業務將擴大投資非消費性產品，雖然近期歐美解封導致運動器材需求相對放緩，但在車載、工控等多角化布局仍可望穩健成長，至於機電業務則是配合終端客戶台電拉貨，今年營運同樣正向看待。

洋華統計，去年光電、機電業務占比達約 6:4，其中光電業務中，運動器材營收占比達約 50%，POS 機、醫療產品占約 33%，手機、平板等消費性產品占 15%，車載及其他則各有 1-2%，今年則看好工控、車載產品比重持續放大，其中，車載涵蓋電動車、傳統汽車客戶，經過去年打樣階段後，今年已正式進入量產。

洋華也預計今年資本支出將達 3000-4000 萬元，主要用於擴充車載應用、貼合設備等光電業務設備，機電業務同樣用於強化檢驗儀器、廠房建置上，而上月將機電業務搬遷至向合機 (1618-TW) 承租的新廠，也將無塵室擴增兩倍、並新增一套設備再添 1.5 倍產能，可望滿足未來台電訂單需求。

另一方面，洋華業外投資眼光精準，去年股息收入高達 1.5 億元，除投資金融股「一張不賣」外，也加碼投資台肥 (1722-TW) 等股票，對於去年盈餘分配，財務長何逢有表示，將以優於去年的現金股利作為提報董事會進行決議。