不漲價不行了！中國又有一波車廠要漲價 這次是燃油車

在中國市場，車廠漲價潮已經從電動車擴大至燃油車。

繼賓士打響燃油車漲價第一槍後，寶馬、長城汽車 (02333-HK) 旗下魏牌也在 4 月 12 日宣布漲價。

公開資料顯示，截止 4 月 12 日，今年宣布漲價的車廠一共 28 家。4 月前，漲價的車款均以新能源車為主，但 4 月以來，已有 3 家汽車製造商調漲燃油車售價。

魏牌執行長李瑞峰說：「確實真的扛不住了，新能源補貼減少還能挺一挺，晶片短缺也能熬一熬，即便一直忍受虧損，我們也沒有轉嫁給用戶和經銷商，但現在不光是晶片，電池材料的成本持續上漲，鋼鐵、橡膠、鋁合金的價格都在上漲，單車利潤愈來愈低，不漲價不行了。」

對此，乘聯會秘書長崔東樹認為，原材料價格上漲超出預期，晶片荒也導致車型供給不足，在多重因素推動下，汽車製造成本增加，主機廠（汽車製造商）面臨巨大壓力。乘聯會最新發布的數據顯示，3 月中國豪華車產量較去年同期銳減 31%，賓士、寶馬、奧迪等豪華車品牌的產量均大幅低於正常月份水準。

與眾多新能源車廠相似，原材料價格飛漲是燃油車漲價的主因。

目前輪胎原材料天然橡膠的整體價格維持在每噸人民幣 13,000 元 - 14,000 元的水準，在 2020 年第 1 季，天然橡膠的價格約 9,000 元。這導致山東永盛橡膠、萬力輪胎等業者的產品漲價。萬力輪胎說，因原材料價格上漲，決定自 4 月 20 日起，旗下 PCR 和 TBR 品牌的產品價格調漲 2%-3%。

在金屬市場，用於汽車催化轉換器中的鈀金屬，3 月以來價格一度漲逾 5%，今年來漲幅超過 65%。寶馬財務長 Nicolas Peter 說：「由於銠、鈀、鋼等原材料成本上漲，寶馬整體製造成本可能會增加 12 億美元。」

值得關注的是，近來上海疫情同樣給中國車廠的成本控制帶來挑戰。中金公司表示，江蘇等周邊地區零部件廠商生產和交貨延遲，導致汽車製造商生產受限，估計短期內將壓縮汽車及零部件行業獲利。

有些燃油車品牌未漲價，但已採取更加靈活的方式調整價格。業界人士說：「與造車新勢力的模式不同，傳統車企會通過經銷商的返利模式、促銷政策、調整庫存等方式來調節車型價格。」

例如，有些汽車品牌減少現金優惠，近期高爾夫車型的現金優惠約 3,000 元，優惠金額比以前少。