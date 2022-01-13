〈大立光法說〉今年鏡頭規格升級力道有限 新廠明年中開出

大立光 (3008-TW) 今 (13) 日由執行長林恩平主持召開法說會，對於今年首季營收表現指出，1 月拉貨動能將低於去年 12 月，2 月則會低於 1 月，至於鏡頭規格，客戶持續開發高階鏡頭，不過由於全球經濟有疑慮，因此客戶普遍擔憂高階手機銷售動能不佳，短期拉升規格力道有限。

產能方面，大立光 2023 年 6 月將有一座新廠開出，鏡頭使用的音圈馬達 (VCM) 產能，也將進行擴充，而大立光擴充 VCM 產能，主要就是考量鏡頭加裝 VCM 的產品組合，客戶端已陸續增加設計導入 (design in)，。

林恩平指出，從大立光的角度來看，目前客戶端對於高階鏡頭的開發仍在持續進行中，且折疊手機應用開發鏡頭組也愈來愈多，但目前客戶端對全球經濟有疑慮，也擔憂搭載高規格鏡頭高階手機銷售不如預期，因此短期拉升鏡頭規格力道顯得相當遲緩。

不過，林恩平仍看好高階鏡頭中期的需求成長，大立光將推出包括手機用的可變光圈鏡頭、2 億畫素的鏡頭及潛望式的鏡頭，且對 VCM 將進行擴產。

法人關心，市場傳大立光要再跨入手機相機模組 (CCM) 的生產，以提高市場競爭門檻，林恩平在法說會中兩度加以否認。

他並說，車用鏡頭產品上，大立光成立專責公司進一步開發，事實上，大立光一直有出貨車用鏡頭，數量也在增加，有部分產品因特殊設計，客戶端要求大立光以模組化生產方式交貨，因此大立光是依照客戶要求配合，但重申，手機鏡頭不會跨到模組領域。

至於元宇宙應用 AR、VR 鏡頭， 林恩平指出，這些鏡頭的規格不高、數量不大，但一直有供應，藉由參與，可掌握未來元宇宙產品變化趨勢。

大立光 2021 年第四季營收為 130.52 億元，毛利率 55.87%，季減 3.45 個百分點，年減 8.57 個百分點，稅後純益為 51.27 億元，季減 2.54%，年減 26.32%，每股純益 38.22 元，低於市場預期。大立光 2021 年第四季獲利衰退，包括匯兌損失 8400 萬元，出貨產品結構較差，及 VCM 出貨增加不利獲利表現。

大立光 2021 年營收 469.62 億元，毛利率 59.95%，年減 7.02 個百分點，稅後純益為 186.63 億元，年減 23.93%，每股純益為 139.13 元。創 8 年來新低。