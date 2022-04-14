降準要來了？一圖掌握歷次降準A股怎麽走

中國國務院周三（13 日）表示，要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步增強金融體系對實體經濟的支持力道，這意味新一輪降準或許要來了。

國務院總理李克強周三主持國務院常務會議（國常會），表示要鼓勵撥備水準較高的大型銀行，有序降低撥備率（備抵呆帳覆蓋率），適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟的支持力道，特別是受疫情嚴重影響的行業、中小微企業、個體工商戶，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

國泰君安的統計數據顯示，2018 年以後，國常會成為「預告」降準的主要管道，但並非每次降準都有「預告」，「預告」後也不必然降準；此外，降息往往沒有國常會「預告」。

降準、降息等寬鬆貨幣政策通常有利於提振 A 股，以 2020 年以來的五次降準為例，央行宣布降準後，滬指次日及後五日上漲的機率，高達達 80%，創業板指次日及後五日上漲的機率也超過 60%。

不過，從中長期層面來看，央行降準後，牽動 A 股走勢的核心邏輯仍是宏觀經濟修復程度。

具體投資方面，中金公司表示，短期內「穩增長」題材可能仍是配置主線，未來 1-2 個月是政策集中發力關鍵時期，涵蓋鬆綁房地產政策、加快基建計畫腳步、持續投放貨幣信貸等層面。