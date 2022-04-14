台股失守17300點 三大法人賣超4.23億元 投信與外資對作

台股今 (14) 日早盤開高，一度漲至 17374 點，不過，權值股普遍熄火，金融股更遭大舉調節，拖累加權指數終場下跌 56 點，收在 17245 點，10 日線得而復失，三大法人合計賣超 4.23 億元。

台股成交量能仍低迷，上市櫃總成交值僅約 3200 億元。觀察三大法人今天資金變動情形，外資昨天回頭買超逾百億後，今天又反手賣超 8.72 億元；投信買超 15.65 億元；自營商轉為賣超 11.19 億元。三大法人合計賣超 4.23 億元。

權王台積電法說下午登場，備受市場關注，早盤股價一度漲至 578 元，但終場拉回收平盤價 573 元；大立光法說同日登場，雖法人普遍預期第二季展望仍偏保守，但因股價波段已跌深，今天強勢翻紅，一度漲逾 1%，終場漲幅縮小收 1645 元。

權值股今天漲跌互見，其中，國巨、研華等電子指標股獲買盤力挺；聯發科則遇壓下跌逾 2%，收 861 元，廣達、南亞科同樣賣壓沉重。高價股方面，股王信驊上漲約 1.7%，收 3325 元，矽力 - KY 勁揚 4.7%，收 2910 元，富邦媒、緯穎挑戰千金股無功而返，而祥碩遭空方狙擊重挫近半根停板。

先前漲多的金融股，今天殺聲隆隆，其中，玉山金、兆豐金股價重挫 4-5%，第一金、華南金、彰銀、中信金等也有 2% 以上的跌幅，金控雙雄也下跌 1%。上市金融類股指數重挫 2.4%，失守 1900 點。

航運股方面，航空雙雄受惠解封題材利多，長榮航勁揚約 6%，華航也有 2% 以上的漲幅，貨櫃三雄則遭調節，長榮、陽明、萬海下跌 1-2%，不過，散裝航運股慧洋 - KY、裕民、四維航、新興等仍獲資金點火。