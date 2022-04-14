〈台股盤後〉金融股重挫 跌56點收最低17245點

台股今 (14) 日隨著美股指數走揚開高，但午盤遇到年線反壓，加上晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 將在盤後召開法說會，整體大盤觀望氣氛濃厚，成交量無法顯著放大，加上金融族群重挫拖累，終場收在今日最低 17245.65 點，下跌 56 點或 0.32%，成交量為 2544.12 億元。

電子權值股方面，市場等待台積電下午的法說會，今日股價維持平盤上下震盪，終場收在 573 元平盤價位，同樣是下午將召開法說會的大立光，終場則上漲近 1%，相對大盤強勢，不過聯電、聯發科、台達電、台塑四寶等權值股皆被壓在盤下。

高價股普遍走強，矽力 - KY 大漲近半根停板，信驊、力旺、AES-KY 等同樣在盤上表現，世芯 - KY 也一度重返千元之上，讓盤面一度再現九千金。

盤面上資金湧入觀光旅遊類股，反映衛福部鬆口最快今年暑假開放出國旅遊回國免隔離等利多消息激勵，旅行社業者山富、五福攻上漲停價位，易飛網、鳳凰漲幅也均有半根停板，航空雙雄表現也不俗，長榮航、華航漲幅也分別有 5%、2%。

此外，國內近期確診人數不段攀升，防疫概念股也是盤面強勢族群，加上盤中行政院拍板徵用快篩試劑，目標每月 4000 萬劑，激勵相關概念股大漲，生華科、亞諾法、ABC-KY、寶齡富錦、瑞基等均攻上漲停價位，安特羅、泰博、中化生等指標個股漲幅也都超過 8%。

金融族群表現則相對弱勢，玉山金大跌超過半根停板，兆豐金跌幅也有 4%，第一金、中信金、合庫金、華南金、永豐金跌幅均逾 2% 之上，遭壓在盤下。

展望台股後市，市場靜待台積電法說會展望，電子族群資金比重明顯萎縮，資金轉往觀光、航運等非電族群，整體而言，台股仍將持續受俄烏戰事、通膨、消費性電子面臨庫存調整等因素干擾，且量能並未明顯放大，短線上檔空間有限。