開局平穩 中國上季出口躍增13.4%

中國上季外貿進出口額成長 10.7%，連續第七個季度維持正成長，出口更大增 13.4%，顯示外貿開局平穩。

中國海關總署周三（13 日）發布的數據顯示，第 1 季外貿進出口總額為人民幣 9.42 兆元，較一年前成長 10.7%，其中出口為 5.23 兆元，大增 13.4%，進口為 4.19 兆元，增長 7.5%。

海關統計數據顯示，中國對東協、歐盟、美國、南韓的進出口分別為 1.35 兆元、1.31 兆元、1.18 兆元、5,741.8 億元，分別較去年同期增長 8.4%、10.2%、9.9% 及 12.3%。東協仍是中國最大貿易夥伴，占外貿總額的比率達到 14.4%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，外貿進出口延續成長動能，連續第七個季度保持正增長，上季增幅超過 10%，開局平穩，為全年目標達陣打下較好基礎。

不過，目前國內外環境有些突發因素超出預期，中國面臨的外部環境更加嚴峻複雜，遭遇諸多風險，加上去年外貿基數較高，中國欲實現「穩外貿」目標，需要付出更大努力。

李魁文並說，據海關統計，第 1 季中國對俄羅斯進出口總額為 2,430.3 億元，對烏克蘭的進出口金額為 295.9 億元，都保持成長趨勢。

他表示：「關於俄烏衝突對貿易的影響，相關部門已經做過回應，我們也持續關注。海關將繼續服務中國與俄羅斯、烏克蘭等相關國家的正常經貿合作。」