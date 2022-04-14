〈台股盤前〉台積ADR法說前夕強漲4% 指數有望向年線靠攏

台股昨日在台積電領軍救援下，指數強彈 310 點一舉收復萬七關卡；台積電今 (14) 日將召開法說，資金回流卡位，台積電 ADR 上漲逾 4%，加上美股四大指數齊揚，大盤有望往年線靠攏。

晶圓代工龍頭台積電法說將登場，外資接連提出正向預期，台積電 ADR 周三大漲 4.17%、日月光 ADR 也上漲 4.68%、聯電 ADR 也有 3.8% 漲幅。

美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 破新高紀錄，但華爾街預期通膨可能觸頂，2 年期美債殖利率下滑，加上美股財報季起跑，激勵美股四大指數收紅，道瓊大漲超過 300 點、那指上漲 272 點或 2.03%、標普與費半分別上漲 1.12%、2.36%。

市場消息方面，筆電代工龍頭廣達旗下上海廠配合當地官方防疫，暫時停工，復工時間仍不確定。廣達是蘋果 MacBook 筆電獨家代工廠，外傳蘋果將推出新款 MacBook，廣達此時生產據點停工，恐打亂蘋果新品上市時程。

MOSFET 廠富鼎表示，在成熟製程仍吃緊之下，富鼎將透過產能保障的合作方式，持續提升市占率；法人看好，富鼎將受惠於 MOSFET 需求暢旺，加上產品單價維持高檔，全年獲利有望再戰新高。

長榮經營權之爭又有爆炸性發展，立榮航空昨日公告解任董事長林志忠職務，而業界盛傳，張榮發四子、星宇航空董座張國煒將獲推選、取而代之，引發市場震撼。