00876更名元大全球5G關鍵科技ETF 投資識別度升級

元宇宙到衛星通訊發展，帶動 5G 商機發展超乎預期，元大投信代表性 5G ETF - 元大全球未來關鍵科技 ETF 基金 (00876-TW) 獲主管機關同意更名為「元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金」，在投資全球 5G 的特色識別度升級，投資人布局可更一目了然。

元大投信表示，00876 本次更名後基金全稱為元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金，證券代號不變，而證券簡稱將另向證交所提出更名申請，更名預計 5 月 12 日生效。

元大投信表示，元大全球 5G 關鍵科技 ETF 是國內 5G ETF 及主題式 ETF 的發展指標，曾以超過 150 億元的募集規模，見證國人在 5G 萌芽時期熱切擁抱新科技的過程。且該 ETF 成立以來也隨全球 5G 商機發展大舉成長，彭博資訊統計，元大全球 5G 關鍵科技 ETF 成立以來到今年 3 月底，期間累積報酬率達到 40.3%，優於兩大全球型 5G ETF-「NXTG」及「FIVG」報酬率則分別為 30.8%、30.5%，更展現台灣 ETF 在掌握重要科技趨勢的競爭力。

全球 5G 的布局策略具備三大特色，包括：廣泛投資 5G 尖端技術、市場分散不怕輪動、以及網羅世界的「5G 神山群」，更適合在震盪的環境布局。主要的成分股囊括全球半導體設備龍頭應材、手機晶片龍頭高通、第一大被動元件廠村田，到台灣知名的晶圓代工龍頭台積電等，不用錢進海外就能參與 5G 商機的投資，也是存股族、小資族一圓「存全球 5G 好股」的選擇。