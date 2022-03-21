瑞基新冠檢測出貨旺 去年EPS 9.01元 連4年創高

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 受惠新冠檢測需求強勁，加上費用控管得宜，去年全年稅後純益 3.77 億元，年增 46.38%，每股純益 9.01 元，連 4 年創新高。

瑞基去年營運主要成長動能來自人病檢測市場，營收比重攀升至 75.6%，且 Delta 等變種病毒蔓延，新冠病毒檢測需求增加，推升去年營收 10.1 億元，年增 18.09%；毛利率 73.81%，年減 0.33 個百分點；營益率 47.66%，年增 6.19 個百分點。

去年第四季營運方面，單季營收 2.22 億元，季減 21.28%、年減 22.1%；毛利率 69.82%，季增 0.67 個百分點、年增 2.10 個百分點；營益率 38.74%，季減 10.55 個百分點、年減 4.42 個百分點；稅後純益 0.64 億元，季減 41.82%、年減 29.67%，每股純益 1.52 元。

從銷售地區來看，瑞基以亞洲為主，其中東北亞去年成長幅度最高，營收比重也提升至 46.8%，其次為東南亞市場，占 33.3%。以國家別分析，台灣成長最強勁，去年營收年增 295%，比重約 37%，並有 93 間合格特約檢驗單位使用瑞基的新冠產品，印尼次之，去年營收年增 35%。

瑞基表示，目前國際新冠疫情未歇，雖然國內疫情已趨平緩，但仍有不明傳播鏈與境外移入病例，現今染疫者多為已施打疫苗的突破性感染者，且隨時有發生病毒變異的可能，因此仍須仰賴核酸檢測。

展望今年，瑞基將持續布局人病與動物兩大市場，其中，人病體外檢測 (IVD) 市場，除了持續供應新冠病毒檢測產品外，也積極開發其他核酸檢測試劑，以擴充檢測試劑選項；動物健康管理市場則將著重佈局東南亞與南亞區域。

此外，未來將產品應用層面延伸至精準醫療，如次世代定序 (NGS) 前處理相關應用領域，拓展新應用通路。