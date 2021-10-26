〈普瑞博登興櫃〉與南亞建置台灣首座血袋廠 總產能提升10倍

普瑞博 (6847-TE) 旗下過濾器主要材料為台塑 PP 熔噴料 1990R，因此與台塑 (1301-TW) 集團成為策略夥伴，並攜手南亞 (1303-TW) 建置台灣首座血袋廠，預計 2023 年完工、貢獻營收，總產能將提升 10 倍。

董事長陳彥文表示，近年歐美國家陸續更換使用減白過濾器與聯袋 (in-line) 系統的結合套組，占全球需求量 80%，不過台灣尚未跟進此趨勢，且沒有血袋供應鏈，多是靠進口支持內需。

普瑞博為掌握上下游供應鏈，與南亞攜手建置血袋廠與過濾套組產線，新廠預計 2023 年完工，並有望同年取得認證後，開始貢獻營收，預估第一期年產能達 400 萬套。

創辦人張雍表示，與南亞合作的新廠投產後，整體最大產能將是目前的 10 倍，未來營運規模將會進入高速成長期，且不侷限在台灣、東南亞等亞洲國家，將可拓展至歐美等全球市場。

另外，台塑也因應普瑞博產品未來訂單需求，建置醫材中心，其中，PVC、PE、PP 醫療複材及抗菌殼粉生產線，預計明年 6 月底完成；雙離子高分子第一期量產線，預定明年底完工，初估月產能約 10 噸。

據市場分析報告指出，全球血袋與 Real-time/inline 套組市場規模，2019 年達 12 億美元，預計 2027 年將提升至 19 億美元，年複合成長率約 6.1%。