普瑞博與台塑簽訂技術授權合約 拓展複合塑膠粒市場

普瑞博 (6847-TW) 今 (11) 日與台塑 (1301-TW) 簽署 P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術授權合約書，雙方將拓展雙離子型高分子與複合塑膠粒市場，其中，普瑞博提供技術平台並可取得授權里程金 2000 萬元與未來銷售權利金，台塑則負責生產製造及銷售相關產品。

普瑞博透過旗下抗沾黏技術「ZISC 雙離子技術平台」開發出 P-Tex 複合材料，其技術具有抗蛋白質、抗病毒、抗凝血、抗組織粘黏、抗菌、抗生物聚集等特性。

普瑞博將 P-Tex 複合材料添加於聚氯乙烯 (PVC)、聚乙烯醋酸乙烯酯 (EVA)、聚丙烯 (PP) 等塑膠原料，成為抗沾黏複合膠粒後，進一步製造出抗菌、抗沾黏的各種醫療或民生用品。

普瑞博的技術平台獲得台塑青睞，台塑也入股取得普瑞博 9.14% 股權。台塑推動仁武廠轉型並設立醫療材料生產中心 (醫材中心)，預計今年完工後以先進醫療材料為主，加上取得普瑞博技術授權，同步進行雙離子高分子材料量產，強化醫療產品量能。

台塑目前已將雙離子高分子複合膠粒應用在醫療與民生用品上，包括抗沾黏餵食管、抗沾黏導尿管等醫療產品，以及抗病毒沾黏抗霧護目鏡、抗菌沾黏水管 / 軟管等民生用品，待台塑醫材中心完工後即可量產上市。