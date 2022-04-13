〈亞太電搶進元宇宙〉攜手XRSPACE 打造全台首座元宇宙空間XLAND

亞太電 (3682-TW) 瞄準元宇宙商機，今 (13) 日宣布攜手 XRSPACE 推出全台首座多功能元宇宙共享空間 XLAND，初步先推出四大沉浸式空間，可進行娛樂、開會等，未來將進一步開發虛擬錢包等相關應用，擴大虛擬分身使用情境。

亞太電在 XRSPACE 創建四大空間，包括 MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore，用戶可製作個人化專屬數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗；企業用戶則可以透過虛擬空間，舉辦會議或展演活動。

XRSPACE 董事長周永明透過元宇宙虛擬人物表示，XLAND 是元宇宙重要的里程碑，也是實現 10 年開始做元宇宙時的願景，就是把元宇宙帶給一般的消費者變成他們生活的一部分；XLAND 把元宇宙、5G、智慧型手機與一般的生活結合，會有音樂及藝術發布會、名人網紅的節目，用突破創新的元宇宙方式做 3D 即時互動，XLAND 未來將會推出更多的節目。

據 Bloomberg Intelligence 預估，2030 年元宇宙相關產值將成長至 2.5 兆美元。亞太電董事長陳鵬說，公司瞄準元宇宙商機，推出用戶持手機、平板等行動裝置即可輕鬆進入元宇宙的共享平台 XLAND，大幅提升消費者體驗的便利性，隨著技術趨於成熟，VR 設備成本降低、加速 VR 普及，元宇宙生態系可望迎來爆炸性成長。

除了既有線上互動外，亞太電 Meta 產品處副總許芝蘭補充，未來將分階段新增多元功能，包括虛擬錢包交易、遊戲化機制強化、推出個人專屬空間、UGC 空間競賽、 Avatar DIY、購物應用等，讓虛擬分身在元宇宙進行社交、娛樂、遊戲和工作等應用體驗將更加普及。

周永明進一步表示，XRSPACE 目前專注在兩個元宇宙平台，其中，GOXR 是為一般團體製作的元宇宙平台，提供很多空間以及工具可以讓創作者一起使用，提供一般消費者進行交流、唱歌、表演等，跟以往不一樣的就是觀眾可以在旁邊即時互動。

另外，XLAND 將發出三款限量 NFT，包含鴻海電動車 3D NFT、張雨生未發表音樂作品「樂界」NFT、客製化「做自己」NFT。