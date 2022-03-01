遠傳併購亞太電首年即見綜效 EBITDA至少增30億元

遠傳 (4904-TW) 今 (1) 日舉行線上法說，併購亞太電 (3682-TW) 成為外界關注焦點，總經理井琪表示，待主管機關同意合併後，預期首年 EBITDA 有望至少增加 30 億元，且可減少網路設備共用與維運費用等。

井琪指出，兩家業者均使用愛立信的網路設備，亞太電超過 9 成的基地台可順利與遠傳整合，因此只要主管機關同意，就能進行基地台整併，同時節省網路基礎建設與維運等支出。

遠傳目前企業專網是使用 3.5G 頻段，和亞太電合併後，將積極把高頻 28GHz 頻段做為企業專網使用，此外，28GHz 頻段也有其他商業合作機會，如星鏈計畫 (Starlink) 正推動低軌衛星產業，其使用的頻譜頻段有重疊，未來也有機會一起合作。

遠傳今日也公布全年財測，今年全年營收 887.89 億元，年增 4.1%；EBITDA 304.49 億元，年增 8.1%，稅後純益 92.2 億元，年增 1.1%，每股純益 2.83 元，有望攀近 4 年高點。

遠傳今年資本支出 111 億元，主要用於擴增 5G 網路建設，公司解釋，今年資本支出與財測尚未併入亞太電，未來雙方完成併購後，將進一步盤點資源、確認是否需求調整採購金額。

井琪表示，今年成長動能將以電信本業和新經濟雙軌並進，由於 80% 營收來自電信本業，包括資費、行動裝置、商品等，隨著各業務成長，看好電信本業將帶動整體營運正向發展。

遠傳去年新經濟營收年增 23.4%，毛利率超過 30%，其中數位服務毛利率近 50%、ICT 毛利率約 15%，目標今年新經濟營收持續年增雙位數，營收比重將從去年的 17.2%，提升至 18.9%。