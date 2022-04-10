筆電代工廠Q2出貨仍看增 下半年需求尚待觀察

筆電市場今年雜音不斷，品牌廠普遍對全年出貨保守看待，不過筆電代工廠首季出貨表現仍呈現淡季不淡，合計五大電子代工廠首季筆電出貨約 4160-4170 萬台，季減約 2 成，展望第二季，廠商認為在遞延訂單、新品挹注下，多維持季增看法，增福則落在 1 成上下，下半年則還要觀察疫情、通膨影響需求等狀況。

首季筆電出貨以廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 表現最為亮眼，各自出貨 1690 萬台、500 萬台，季減幅約落在 10-15%，優於過往季節性水準，廠商表示，主因是料況改善，貨得以出貨，此外，部分品牌廠考量物流情況，將部分第二季的訂單提前拉貨，推升 3 月、首季出貨表現強勁。

展望本季，由於今年 3 月有明顯季底拉貨效應，廠商普遍預期 4 月出貨將呈現月減，加上近期上海、昆山等地實施封控措施，勢必造成零組件進貨、產品出貨時程遞延影響，但不考量物流狀況，客戶對第二季訂單展望仍優於首季。

英業達預期，第二季筆電出貨仍可望較首季小幅成長，而仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 則認為第二季筆電出貨將較首季成長約 1 成，和碩 (4938-TW) 也維持先前展望，估第二季筆電出貨將季增 25-30%。

各廠對下半年需求則多仍在觀望，能見度也相對有限，不過從品牌廠展望來看，也可嗅出今年筆電出貨恐較去年下滑，主因是教育 Chromebook 因各國標案結束下，出貨將大幅下滑，雖然商用、電競筆電需求相對穩健，但仍不足彌補出貨量，唯獨筆電出貨單價可望優於去年。