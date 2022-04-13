〈台股盤中〉晶圓雙雄吹反攻號角 重回5日線

隨著美股電子盤漲勢擴大，台股今 (13) 日在晶圓雙雄領軍、電子權值股吹起反攻號角，台塑三寶、金融指標股撐盤，指數跳空大漲逾 200 點，重返 5 日線、站上 17200 點之上，估成交量放大至 3000 億元。

電子股跌深反彈，台積電 (2330-TW) 明日將開法說，資金搶先卡位，股價開高震盪走高，大漲超過 3%，奪回 5 日線；聯電 (2303-TW) 一度攻至 48.3 元，上漲逾 2%；聯發科 (2454-TW) 震盪走高，漲幅近 4%，站上 880 元；鴻海、台達電、日月光、廣達、南電站穩盤上。

半導體族群全面走揚，漢磊漲幅超過 4%，合晶、力積電、華邦電都有逾 2% 漲幅；嘉晶、台勝科、世界、昇陽半等表現也不俗。IC 設計族群更是活繃亂跳，聚積拉出逾半根停板，瑞昱、鈺太、創惟、迅杰、金麗科等都有 3-4% 漲幅。

傳產股方面，台灣未來有望走上免隔離之路，激勵航空雙雄漲勢延續，長榮航大漲半根停板、華航也有逾 4% 漲幅；貨櫃三雄上漲超過 2%，其他航運族群包庫中航、台航、新興、志信、榮運等都有逾 3% 漲幅。

遊戲股漲勢同樣剽悍，辣椒、傳奇、華義亮燈漲停，網龍、大宇資拉出逾半根停板，昱泉、橘子、智冠等表現不俗。

法人表示，台股今日帶量上漲重回萬七關卡，不過聯準會恐加速升息來抑制通膨，加上美國 3 月消費物價指數走升，大環境不利因素仍多，也將牽動台股走勢。