〈商品報價〉美冬小麥良率逼近新低 小麥期貨強彈近3%

芝加哥三大農產品期貨周一 (11 日) 漲跌不一，小麥因美國冬小麥良率接近新低而上揚，黃豆與玉米受累於巴西上調產量預估而走跌。

美國農業部周一發布作物進展報告顯示，僅 30% 的冬小麥評級優良，遠低於分析師預期的 40%，也低於去年同期的優良率 53%。分析師稱，4 月初的小麥評級鮮少這麼差，僅次於 1996 年的 27%，未來小麥供應堪慮。

近月芝加哥小麥 (WCON) 續漲 2.9%，報每英斗 10.89 美元；追蹤小麥指數的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上揚 2.85%，報 10.83 美元。

冬小麥生長欠佳關鍵在於 4 月的降雨量，雖近來乾旱氣候有所改善，但美國氣象機構稱，截至 4 月 5 日的一周，處於乾旱的美國冬小麥農田仍有 69%。而春小麥部分，目前播種進度為 3%，今年許多春小麥地區仍相當乾燥，未來幾周的降雨十分關鍵。

此外，巴西農業部將 2021/22 年度黃豆產量預估上調 33 萬噸至 1.2243 億噸，玉米產量預估則是上調 326 萬噸至 1.156 億噸。不過與去年同期相比，巴西黃豆與玉米產量仍分別年減 11.4%、32.7%，主要受到乾旱氣候影響。

近月芝加哥黃豆 (SCON) 應聲下跌 1.6% 至每英斗 16.4075 美元，Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 攀升 1.84% 至 28.16 美元。

近月芝加哥玉米 (CCON) 同步走低 0.3%，報每英斗 7.5875 美元，Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.57%，報 28 美元。