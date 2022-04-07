〈俄烏衝突〉葉倫：應將俄羅斯逐出G20 若俄方出席 美國將抵制部分會議

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (6 日) 在美國眾議院金融服務委員會聽證會上表示，應將俄羅斯逐出 20 國集團 (G20)，若俄國官員出席 G20 會議，美方將予以抵制。

葉倫說：「拜登總統明確指示，我也完全認同他，即俄國在任何金融機構都不能照常運作。他也要求將俄羅斯逐出 G20，我也明確地向印尼同僚表態，如果俄方出席該會議，我們將不會參與一些會議。」

印尼是今年 G20 會議的主辦國，將於 7 月舉行金融會議、11 月舉行高峰會。

但一位財政部發言人爾後表示，葉倫指的是 4 月 20 日 G20 財長和央行行長在華盛頓舉行的國際貨幣基金 (IMF) 和世銀春季會議，及相關代表會議期間舉行的會議，這些會議部分為視訊、部分為面對面會議，目前尚不清楚俄羅斯的參與情況。

俄羅斯曾表示，普丁總統有意參加今年在巴里島舉行的 G20 峰會，且已獲得中國支持留在 G20。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，G20 未來的定位令人質疑。自 2008 年以來，該團體一直是新冠疫情救濟到跨境債務等重大議題的關鍵國際論壇，但其成員包含中國、印度、沙烏地阿拉伯和其他不願譴責俄羅斯行動的國家。

葉倫表示，俄軍入侵烏克蘭以及屠殺布查鎮 (Bucha) 平民的行為應受譴責，這是全球秩序不可接受的侮辱，且會對烏克蘭與其外地區產生重大經濟影響。

美國與主要盟國近幾個月更加重視 G7 ，因為這些國家的利益更加一致，可在 G7 會議上協調他們對俄烏戰爭的回應。

葉倫表示，美政府希望俄羅斯無法積極參與主要國際機構，但也承認礙於規定，俄羅斯不太可能被逐出 IMF。

據熟悉此事的美官員表示，印尼不能驅逐或取消邀請任何 G20 成員，是否參與的決定權取決於該國。