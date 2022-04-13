花旗喊賣思科：當前環境不利因素衝擊 更勝同業

網路軟體與硬體巨擘思科 (Cisco) 股票遭花旗降評為「賣出」，周二 (12 日) 應聲下跌 2%。

花旗分析師 Jim Suva 將對思科的評級自「中立」下調至「賣出」，其研究報告指出，「比起同業，當前的供應鏈挑戰對思科更為不利。」

思科 (CSCO-US) 周二下跌 1.06 美元或 2%，收每股 51.82 美元。今年迄今，思科約下跌 18%。

Suva 認為，思科的競爭對手如 Arista (ANET-US) 和 Juniper (JNPR-US) 能更有效率採購必要零件，挫傷了思科的銷售和市占率。在同一份研究報告中，Suva 將 Juniper 股票評級自「賣出」調升至「中立」，同時維持 Arista 的「買進」評級。

儘管他沒有變動對思科的營收或獲利估值，但他將其股票目標價自 65 美元下調至 45 美元。

「我們強調，思科沒有財務現金流問題，也沒有持續的經營問題，我們只是單純認為，基於庫存問題和市占率流失，壓縮了本益比，因此思科股價應會下滑。」

近幾周分析師對思科的情緒一直在降溫，但也不像 Suva 對思科那樣悲觀。根據 FactSet，在追蹤思科的 29 位分析師中，45% 給予「買進」評級，而 52% 建議「續抱」，僅有 3.4% 評比為「賣出」。