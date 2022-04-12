技嘉上半年仍優於去年 全年伺服器維持雙位數成長

技嘉 (2376-TW) 今 (12) 日舉辦法說會，展望未來，技嘉坦言，第二季受俄烏局勢影響部分出貨，加上傳統淡季，營運表現將稍微回落，但整體上半年仍可望優於去年，隨著下半年新品推出，預期營運將重回成長正軌，其中，伺服器產品可望保持雙位數成長。

技嘉表示，3 月營收確實有一小部分受俄烏局勢影響，但整體第一季營運仍是年增，第二季考量電子產業淡季、俄烏局勢影響，預期營運將再比預期弱些，但整體上半年相比去年仍可望維持成長。

外界關注俄烏市場影響，技嘉認為，主要是消費型產品受影響，商用型產品需求仍維持一定水準，現階段也遵守各國法令辦理，並未出貨俄羅斯，正積極透過其他地區銷售彌補營收，至於中國疫情升溫，也已啟動華南供應商備案因應。

終端顯卡售價近期則出現大跳水，技嘉強調，整體需求仍在，雖然挖礦效應減少確實讓部分需求降溫，但長期未被滿足的電競市場，可望藉由此波調整，讓消費者買到產品，也認為通路產品價格將進一步降至合理價位，至於以太坊變革影響，後續還要持續觀察。

技嘉進一步指出，過去顯卡產品到終端通路售價一度價差超過 2 倍，隨著近期終端產品價格下滑，預期也將連帶影響品牌、通路商毛利，但也不至於降到疫情前水準，且下半年包含輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等都有新品推出，也可望抵銷降價壓力。

伺服器近年則是技嘉快速成長的業務之一，技嘉說，目前伺服器自製比率達 75%，今年將進一步提升至 80%，也與客戶保持良好關係，在排除國際戰爭因素下，對今年整體伺服器仍維持雙位數成長目標。