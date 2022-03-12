〈技嘉拆分網通事業〉今年成長看增雙位數 未來不排除IPO

技嘉 (2376-TW)11 日宣布擬拆分旗下網通事業予 100% 持有子公司技鋼，總經理李宜泰表示，主要是配合集團未來發展考量，將 B2B 業務分拆出去，看好今年網通事業相關營運可望保持雙位數成長，至於分拆出去的技鋼未來是否有 IPO 計畫，將視績效、董事會決議再行決定。

技嘉看好伺服器等網通事業未來發展，原本預估今年相關營收可望成長近 50%，但考量近期俄烏局勢等不確性因素影響後，預期今年網通事業仍有雙位數成長空間，至於直接來自俄烏地區的業務營收，約僅占約 3-5%。

李宜泰說，技嘉的網通產品 100% 為自主研發，主要在台灣南平廠、中國寧波廠生產，出貨占比約 1:1，營收貢獻則以南平廠較多，而技嘉伺服器涵蓋英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、安謀 (Arm) 等平台，其中，去年開始推出 Arm 架構的產品後，預期今年比重將從去年的 1% 成長到 5%。

至於技嘉拆分網通事業為何取名為「技鋼」，李宜泰指出，是由董事長親自取名，也有「技術超群，百鍊成鋼」的期許，而技嘉旗下 IPC 廠技宸未來也將分割予技鋼。

李宜泰表示，這次分割部分事業是集團未來布局策略方向之一，也預期將讓員工有更多舞台，助推公司未來有更多發展空間、可能。