〈陸港盤後〉北京出手穩市場信心 A股三大指數勁揚逾1%

中國 A 股與港股周二（12 日）收盤全面走高，A 股三大指數的漲幅均超過 1%，原因是北京出手穩市場信心，支持民營企業上市融資，且政府在睽違 263 天後，再度批准遊戲版號。

滬指周二收盤勁漲 1.46% 至 3,213.33 點，深成指驟漲 2.05% 至 11,756.38 點，創業板指大漲 2.5% 至 2,523.69 點。兩市成交額合計人民幣 9,165 億元，北向資金淨流入 91.37 億元。

盤面上看，旅遊、飯店餐飲類股大漲，釀酒、航運、券商、傳媒娛樂、教育、物流等族群大幅走高，免稅概念、工業母機、網遊等類股亮眼。

香港恒生指數收盤漲 0.52%，恒生科技指數勁揚 1.4%。騰訊 (00700-HK) 股價大漲逾 3%。

證監會、國資委、全國工商聯周一晚間共同發布「關於進一步支持上市公司健康發展的通知」，表示支持民營企業上市融資，要完善民營企業債券融資支持機制，支持上市房企積極朝新發展模式轉型，鼓勵上市公司回購股份用於股權獎勵及員工持股計畫。

中國政府並發布公告，要求各地政府不得擅自關閉高速公路、機場、碼頭，不得隨意限制貨運車輛，以減緩新冠肺炎疫情對物流的衝擊，穩定供應鏈。

國家新聞出版署同日也公布通過審核的遊戲版號，共計 45 款，為去年 7 月以來官方首度批准國產網路遊戲。

此次獲批的遊戲版號，不乏知名公司的遊戲新作，包括遊族網絡的「少年三國志：口袋戰役」、西山居的「劍網 3 緣起」、心動網絡的「派對之星」、吉比特子公司雷霆網絡的「塔獵手」。

銀河證券表示，本輪下跌（2021/12/13 - 至今）上證指數的跌幅為 14%，相較於前幾輪下跌，跌幅較小，但基本面仍處下行通道，外圍市場環境複雜，因此「市場底」到來仍需時日，市場可能會繼續震盪築底。

萬聯證券則說，企業年報發布接近尾聲，而政府即將公布上季經濟數據，政策效果和行業景氣情況將得到驗證。萬聯證券表示，中國的基建投資進度仍緩慢，政府會繼續加碼「穩增長」政策，投資人可繼續關注受益於政策的新基建領域。