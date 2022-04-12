北京出手穩市場信心 提出支持上市公司發展「12條」

中國政府提出支持上市公司發展「12 條」，支持民營企業上市融資，鼓勵長期資金入市，展現穩定企業信心、穩定投資人信心、穩定政策預期的決心。

證監會、國資委、全國工商聯周一（11 日）晚間共同發布「關於進一步支持上市公司健康發展的通知」，表示支持民營企業上市融資，要完善民營企業債券融資支持機制，支持上市房企積極朝新發展模式轉型，鼓勵上市公司回購股份用於股權獎勵及員工持股計畫。

北京出手穩市場信心。(圖: 證監會)

新冠肺炎疫情爆發，全球供應鏈受阻，世界經濟復甦動能放緩，通膨竄升，導致中國經濟面臨需求收縮、供應不穩、預期轉弱等三重壓力，並造成上市公司在成本、資源、環境等方面面臨更大壓力。

截至上月底，中國境內上市公司家數共 4,782 家，總市值達到人民幣 80.7 兆元，規模穩居全球第二。與 2018 年底相比，上市公司家數與市值分別增加 33.4% 和 85.3%。目前民營上市公司數量已超過 3,000 家，占上市公司總家數的比率約 66%。

證監會主席易會滿在上市公司協會第三屆會員代表大會上說：「在清醒認識各種風險挑戰的同時，我們更要看到推動上市公司高質量發展的諸多有利因素。第一，穩增長、穩預期的宏觀政策合力正在不斷增強。第二，優勝劣汰的市場生態正在加快形成。第三，資本市場對投資者的吸引力正在不斷提升。」

易會滿指明上市公司高品質發展的路徑，即著力提升「五種能力」，包括抓基礎，鞏固治理能力；強主業，增強競爭能力；育長板，提升創新能力；增韌性，提高抗風險能力；重效益，提升回報能力。